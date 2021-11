Mercato Inter, due inglesi bussano per de Vrij: la posizione dei nerazzurri

Mercato Inter: due squadre inglesi bussano alla porta nerazzurra per de Vrij.

Il difensore nerazzurro, che tanto bene sta facendo da quando è arrivato a Milano, come si dice oramai da tempo, potrebbe lasciare l’Inter per tanti motivi. L’età del giocatore, la scadenza del contratto nel giugno del 2023, per cui si sono fermate le trattative per il rinnovo, e il fatto di essere stato prelevato a parametro zero, impongono, alla dirigenza interista, delle serie riflessioni per quanto riguarda un suo eventuale addio. Di certo, le sirene, non mancano e dall’Inghilterra fanno sapere della presenza di due squadre ad essere interessate al difensore olandese.

Infatti, secondo quanto riportato da parte del Daily Mail, su de Vrij avrebbero richiesto le prime informazioni sia il Tottenham di Antonio Conte, che vorrebbe con sé il difensore centrale che è stato uno dei segreti dello scudetto vinto la scorsa stagione con l’Inter, ed il Newcastle della nuova proprietà araba che vuole iniziare ad inserire i primi mattoni, in termini di calciatori, per la costruzione di una squadra molto competitiva che possa dire la sua, con il tempo, sia in Inghilterra che in Europa, in Champions League.

Vedremo se davvero succederà qualcosa in tal senso. Di sicuro la dirigenza nerazzurra non vorrà farsi trovare impreparata ed è pronta a fiondarsi sull’eventuale sostituto dell’olandese. I nomi, sono sempre due: quello di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach che andrà in scadenza di contratto a giugno e quello di Gleison Bremer del Torino che, dopo delle stagioni di alto livello, vorrebbe provare un’esperienza in un club con ambizioni più elevate.