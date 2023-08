Mercato Inter, due giorni di visite per un solo affare

di Redazione, pubblicato il: 09/08/2023

(Mercato Inter) Va a chiudersi un altro affare importante del mercato nerazzurro: Lazar Samardzic sarà un nuovo centrocampista dell’Inter. La redazione di Sky Sport annuncia che nella giornata di oggi sono in programma le visite mediche di Giovanni Fabbian in procinto di passare all’Udinese. Il serbo sarà invece oggi a Milano. Per lui le visite mediche sono previste nella giornata di giovedì.