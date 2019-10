Mercato Inter - Due giocatori verso il rinnovo, nerazzurri beffati

Tonali-Cistana: i due gioiellini di casa Brescia verso il rinnovo. Secondo le indiscrezioni riportate da "Il Giorno" il patron del club lombardo Massimo Cellino starebbe correndo ai ripari per blindare i suoi pezzi pregiati.



Sul numero quattro della leonessa ci sarebbe il Psg, con l'Inter sempre alla finestra per sfruttare una mancata offensiva concreta del congiunto capitanato da Al-Khelaifi.



Non solo: sempre secondo il noto quotidiano i nerazzurri avrebbero annotato sul loro taccuino anche il profilo di Cistana, centrale sotto i riflettori dopo le prestazioni più che convincenti in quest'inizio di campionato.



Cellino pronto a scacciare le voci di mercato, e chissà se Suning possa rifiondarsi sui due identikit della neo-promossa.