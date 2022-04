Mercato Inter, due giocatori possono finanziare gli acquisti

Mercato Inter, la società ha due jolly per le uscite.

Nella prossima estate, la dirigenza nerazzurra, vivrà un altro calciomercato particolarmente impegnativo, perchè come ordinato dalla proprietà, sarà necessario avere un attivo tra entrate e uscite, senza che, di fatto, la rosa ne esca ridimensionata. Proprio per questo sarà molto importante come Beppe Marotta e Piero Ausilio riusciranno a piazzare sia uno o due big della rosa, ma anche qualche giocatore che attualmente si sta mettendo in mostra in prestito in qualche altra società in cui stanno trovando maggiore continuità e grandi prestazioni.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da viale della Liberazione contano di riuscire a trovare soldi freschi da due esuberi in prestito in particolari, ovvero Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria, ed Andrea Pinamonti, in prestito all'Empoli, con cui ha attualmente firmato il suo decimo gol in campionato. La società li considera come due jolly, in quanto potranno essere ceduti singolarmente, ma potranno essere anche utilizzati come contropartite per arrivare ad altri calciatori che interessano per la prossima stagione.

Ad esempio, Pinamonti interesserebbe molto al Torino, visto che Andrea Belotti partirà a parametro zero la prossima estate, e potrebbe entrare nella trattativa che l'Inter sta portando avanti per arrivare a Gleison Bremer. Per Stefano Sensi potrebbe prospettarsi un ritorno al Sassuolo ed un coinvolgimento nella trattativa inerente al duo neroverde Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Vedremo come si svilupperà il mercato della squadra nerazzurra nella prossima estate, ma la società sta già lavorando per trovare la quadra corretta.