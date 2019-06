Mercato Inter, due giocatori hanno scelto i nerazzurri: trattative da chiudere

Nicolò Barella e Edin Dzeko potrebbero essere i primi rinforzi per Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra lavorerà molto per rinforzare la squadra a centrocampo e in attacco.

Luca Marchetti ha fatto il punto del mercato dell'Inter. Nell'edizione delle 20.30 di Sky Sport 24, il giornalista ha parlato delle due trattative che vede l'Inter avere l'accordo con entrambi i giocatori. Manca quello con Cagliari e Roma.

Le parole di Marchetti: "Per Dzeko servirà un punto d'incontro totale sul costo del cartellino, mentre per Barella si attende incontro Giulini-Marotta per trovare le contropartite giuste, la volontà del giocatore è di andare all'Inter".