Mercato Inter, due club piombano su Sanchez: Marotta valuta

Mercato Inter: Alexis Sanchez può partire.

Simone Inzaghi nonostante qualche intoppo sta facendo un'ottima stagione d'esordio sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ha già conquistato un trofeo e soprattutto ha staccato il pass per gli ottavi di Champions che mancava da almeno 10 anni. E nonostante l'eliminazione per mano del Liverpool, può vantare di esser uscito a testa alta. Proprio contro i Reds, uno degli episodi chiave è stata l'espulsione di Alexis Sanchez. Il cileno, uno dei migliori in campo fino a quel momento, ha lasciato la propria squadra in 10, rendendo la vita complicata ai nerazzurri. Proprio l'ex stella di Arsenale e United ha avuto un inizio difficile, ma adesso nonostante ancora non arrivino i gol, sembra esser tornato in gran forma.

La stagione di Alexis Sanchez però potrebbe essere l'ultima all'ombra di San Siro. Infatti l'attaccante cileno sembra esser entrato nel mirino di due club. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e in Italia da Calciomercato.com, sia la Lazio che il Tottenham di Conte sarebbero interessati al Niño Maravilla. Molto dipenderà però dal calciatore, che al momento percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro, troppi per i club interessati. Marotta d'altro canto sta valutando la possibilità di venderlo, soprattutto per lasciar spazio a nuove leve in attacco. Su tutti l'obiettivo principale è Scamacca, ma occhio a Satriano che in Ligue 1 sta facendo cose importanti e potrebbe tornare a Milano.

Insomma, Sanchez può lasciare Milano. Intanto però Inzaghi è concentrato sulla prossima sfida di campionato, quella di questa sera contro il Torino (qui i precedenti). L'Inter non può perdere, soprattutto per tenere il passo del Milan che al momento è in testa alla classifica.