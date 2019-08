Mercato Inter, due cessioni in vista: i giocatori verso l'Inghilterra

Facundo Colidio e George Puscas a breve potrebbero lasciare l'Inter. I due attaccanti nerazzurri sono richiesti in Inghilterra. Colidio è molto vicino al Leeds United, che ha superato il Newcastle. Trattativa ancora non chiusa, come si legge su gianlucadimarzio.com.

Su Puscas c'è l'interesse di Birmingham e Reading: il suo futuro dovrebbe essere in uno di questi due club. Un ottimo europeo Under 21 con la maglia della Romania ha attirato le attenzioni di molti club, Puscas potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Non si conoscono ancora i dettagli di queste possibili operazioni di mercato. Nelle casse dell'Inter potrebbero finire diversi milioni di euro, da investire nel mercato in entrata, che vede Marotta lavorare su più trattative.