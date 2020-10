Mercato Inter, Ds Cagliari:” Peccato per Nainggolan. Ci proveremo a gennaio”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Ounas, ultimo colpo di mercato da parte del Cagliari, il ds dei sardi, Pierluigi Carta, è intervenuto per parlare del mancato arrivo in Sardegna del centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan.

Ecco le parole del dirigente:” Siamo molto dispiaciuti per il mancato arrivo di Nainggolan. Alle 17.15 di lunedì, l’Inter ci ha contattato ed eravamo convinti di poter chiudere l’operazione in tempo, ma dopo 15-20 minuti ho visto il presidente Giulini visibilmente amareggiato come non mai, perché c’erano i presupposti per un suo ritorno. Lui è rimasto molto sconsolato ed è andato via. Forse il presidente avrebbe offerto oltre quelle che erano le nostre possibilità, ma le cifre che chiedeva l’Inter erano e rimangono proibitive per noi. La nostra impressione è che i nerazzurri volessero tenere il giocatore”.

Poi, su un possibile nuovo tentativo durante la finestra di mercato invernale:” Se ci dovessero essere i presupposti, potremmo provare di nuovo ad imbastire una trattativa, ma rimangono operazioni sempre molto complicate. Se ci saranno le condizioni, la riprenderemo in mano”.