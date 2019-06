Mercato Inter, doppio piano per arrivare a Lukaku

L'Inter di Conte vedrà molti cambiamenti nella rosa 2019/2020. Il club nerazzurro sta chiudendo alcune operazioni di mercato. Sensi, Lazaro, Godin e Agoumé hanno l'accordo con l'Inter, si attende solo l'ufficialità. Dzeko, Lukaku e Barella sono nomi graditi al tecnico nerazzurro, dove Marotta e i suoi collaboratori stanno lavorando per arrivare all'accordo con i club proprietari dei cartellini.

L'attacco nerazzurro è un reparto che potrebbe vedere due cambi, con gli arrivi di Dzeko e Lukaku. La situazione dei due attaccanti è simile: accordo con i giocatori, manca quello tra i club. Nell'editoriale scritto su tuttomercatoweb.com, Ceccarini ha spiegato la situazione dell'attaccante del Manchester United.

L'Inter avrebbe un doppio piano per arrivare a Lukaku. Il primo, passare dalle cessioni. Icardi, Nainggolan e Perisic sono i giocatori che potrebbero salutare i nerazzurri. Soprattutto Icardi non avrebbe un futuro nella squadra di Conte, mentre Nainggolan e Perisic, vista la necessità di avere una rosa pronta per giocare in tre competizioni, a meno di clamorose offerte, potrebbero restare.

Se non si riuscisse dalle cessioni, l'altro piano dell'Inter è l'offerta di prestito biennale con obbligo di riscatto. La trattativa prosegue, Lukaku ha un accordo con l'Inter da tempo, l'agente Pastorello, che tratta questa operazione di mercato, nei giorni precedenti ha parlato di sogno. Ma, la volontà del giocatore è chiara e la trattativa potrebbe sbloccarsi in breve tempo.