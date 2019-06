Mercato Inter, doppia cessione in vista: i giocatori verso il Genoa

Un'altra stagione da protagonisti per i ragazzi della Primavera dell'Inter. Non è arrivato il terzo scudetto consecutivo, con l'Atalanta che ha messo fine al sogno dei nerazzurri di Armando Madonna.

Tanti giocatori si sono messi in mostra, come Lorenzo Gavioli e Nicholas Rizzo. I due giovani nerazzurri sarebbero molto vicini a vestire la maglia del Genoa. Un trasferimento a titolo definitivo e venerdì potrebbe essere la giornata decisiva per la doppia operazione di mercato tra Inter e Genoa.

Così si legge su gianlucadimarzio.com. Non solo Gavioli e Rizzo, ma Inter e Genoa discutono anche per il futuro di Radu e Salcedo. Il portiere dovrebbe rimanere ancora un anno a Genova, dopo che l'Inter avrà esercitato il diritto di recompra a 15 milioni circa, mentre l'attaccante della Primavera dovrebbe essere acquistato definitivamente dall'Inter per circa 8 milioni di euro.