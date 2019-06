Mercato Inter: dopo tanto ottimismo la beffa è dietro l’angolo

Dopo averlo inseguito fin dallo scorso anno e ancora di più nelle ultime settimane, dopo aver avuto la sensazione che l’affare fosse ad un niente dal chiudersi, adesso per Barella le acque tornano ad essere agitate. Lo spettro del PSG si fa sempre più minaccioso, Leonardo conosce bene il valore del cagliaritano e appena tornato a Parigi sembra aver rivolto tutte le sue attenzioni proprio su di lui. Ne dà conferma l’Equipe oggi che fotografa le caratteristiche di Barella facendo un paragone preciso con Verratti: “Sotto contratto fino al 2022, si tratta di un centrocampista di 22 anni, piccolo di statura, ma capace di spezzare le linee in mezzo al campo grazie alla sua tecnica. In Nazionale Mancini lo schiera dalla parte destra del centrocampo accanto a Verratti e Jorginho.Barella ha un profilo simile a quello di Verratti che Leonardo aveva reclutato a Pescara nel 2012 beffando la Juventus quando aveva solo 19 anni ed era senza esperienza. Costava 11 mln di euro in quel momento, invece Barella è più costoso di lui, tra i 40 e i 50 mln. L’Inter di Conte è interessata a lui ed è già in pole“.

Secondo France Football la società parigina sarebbe già pronta a mettere sul tavolo del presidente Giulini un’offerta di 45 milioni e anche Valerio Clari della Gazzetta dello Sport sente odore di beffa: “C’è paura che diventi un’asta e il Cagliari tiri un po’ troppo la corda e si sta pensando a vie alternative. Resta l’obiettivo principale e c’è fiducia, ma se il Paris Saint-Germain dovesse fare un’offerta, le cose potrebbero complicarsi”.