Mercato Inter, dopo Sensi e Barella si punta ad un terzo colpo "italiano"

Inizia a prendere forma in maniera sempre più "italiana" la nuova Inter targata Antonio Conte. Dopo aver definito l'affare Stefano Sensi e con Nicolò Barella in via di definizione, i nerazzurri starebbero tentando di mettere a segno un altro colpo "italiano".

Si tratta di Alessandro Florenzi, esterno difensivo (adattabile anche ad esterno offensivo) già sondato quando sulla panchina interista sedeva Luciano Spalletti. Sull'esterno della Roma, che per il 3-5-2 intriga parecchio Conte, la redazione del Corriere della Sera scrive:

“L’esterno della Roma a 28 anni non può più essere considerato un giovane, di certo ha il giusto profilo, italiano e con esperienza internazionale. L’Inter vuole guardare al futuro senza tralasciare il presente: il mix giusto tra ragazzi in rampa di lancio e giocatori esperti è inevitabile”.