Mercato Inter, dopo Sanchez un altro arrivo? L'agente del giocatore in sede

Questo pomeriggio Alexis Sanchez è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2020. Mentre il giocatore cileno atterrava a Milano Malpensa, presso la sede dell'Inter arrivava l'agente di Fernando Llorente, come riportato da Sky Sport.

L'attaccante, attualmente svincolato, potrebbe tornare a giocare in Italia. Solo una chiacchierata con l'agente o possibilità di un arrivo all'Inter? Seguito dal Napoli, il club nerazzurro potrebbe completare l'attacco con Llorente, per dare a Conte un'alternativa a Romelu Lukaku.

Nell'ultima stagione, l'attaccante spagnolo ha giocato nel Tottenham. Ora, è in attesa di iniziare una nuova esperienza.