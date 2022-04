Mercato Inter, dopo l'Atletico gli occhi di un'altra big su Lautaro

Mercato Inter, su Lautaro gli occhi di un'altra big spagnola.

L'attaccante argentino, ieri, è andato nuovamente in gol firmando la quindicesima rete del proprio campionato e togliendosi, a fine, partita, qualche sassolino per qualche critica ricevuta e per qualche voce di mercato che non gli è piaciuta molto. Ma, a tal proposito, le voci non si placano e addirittura, oggi, dalla Spagna, arrivano delle voci su un nuovo interesse di un'altra grande della Liga, dopo che nelle scorse settimane si è fatto con insistenza il nome dell'Atletico Madrid di Simeone che lo vorrebbe per sostituire Luis Suarez.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe avuto un ritorno di fiamma e vorrebbe riprovare ad imbastire una trattativa per arrivare al Toro. Due i motivi che spingerebbero i blaugrana a questo nuovo tentativo: il primo è che il prezzo rispetto alla vecchia clausola da 111 milioni si è abbassata, mentre il secondo è che i primi nomi sul taccuino, ovvero Haaland e Lewandoski, sono troppo cari e sembrano inarrivabili per i costi eccessivi.

Dal canto del Barcellona, pare che l'intenzione sia quella di inserire, oltre ad una parte cash, anche una contropartita tecnica che sarebbe stata inquadrata in due nomi in particolare: il primo è quello dell'ex juventino Miralem Pjanic, completamente fuori dai piani dei catalani, il secondo è quello di Memphis Depay, che non sta trovando lo spazio che si aspettava con Xavi. Vedremo se questa suggestione si concretizzerà in una trattativa, di sicuro, in questo momento, Lautaro, è concentratissimo sugli obiettivi che l'Inter ha in ballo in questo finale di stagione.