Mercato Inter, dopo l'addio di Lukaku, 50 milioni per il mercato: nomi e ruoli

L’Inter è al lavoro per rimpiazzare Romelu Lukaku, sempre più vicino al trasferimento al Chelsea. Intesa raggiunta tra le due società per 115 milioni di euro senza l’inserimento di contropartite tecniche. Il belga dovrebbe raggiungere Londra già nei prossimi giorni.Come riportato dal giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende nerazzurre, la società avrebbe fissato a 50 milioni di euro il budget da reinvestire sul mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’obiettivo sarebbe quello di assicurarsi due prime punte e un esterno destro.

Per quanto riguarda l’attacco il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina ma la cifra richiesta da Rocco Commisso per farlo partire rende impossibile l’affare. Molto più probabile l’acquisto di Duvan Zapata dell’Atalanta. Attenzione anche alla pista Edin Dzeko, un nome accostato più volte ai nerazzurri nelle ultime stagioni. Il bosniaco è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe lasciare la Roma a costo zero.

Sulla fascia destra, invece, gli obiettivi sarebbero Denzel Dumfries del Psv Eindhoven e Naithan Nandez del Cagliari. L’olandese ha già comunicato al club la sua volontà di essere ceduto ed è valutato 15 milioni di euro. L’uruguaiano ha già un principio di accordo con l’Inter e sarebbe soltanto in attesa dell’intesa economica tra i due club.