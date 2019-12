Mercato Inter, dopo Kulusevski rischia di saltare anche Vidal. Il motivo

La brutta notizia di ieri sera riguardante il sorpasso della Juventus per Kulusevski potrebbe non arrivare da sola. Anche Vidal infatti sarebbe in bilico

La brutta notizia di ieri sera riguardante il sorpasso della Juventus per Kulusevski potrebbe non arrivare da sola. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti anche Vidal rischierebbe di saltare. Il motivo risiede nell'infortunio di Arthur, che di fatto porta Valverde ad avere gli uomini contati a centrocampo. Dopo la cessione di Alena al Betis infatti gli arruolabili sono solo 5, incluso Vidal. Sembra difficile che in queste condizioni i blaugrana scelgano di cedere il cileno. Più probabile che la partenza del centrocampista venga rinviata alla prossima estate.