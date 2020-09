Mercato Inter, dopo kolarov oggi potrebbe arrivare un nuovo rinforzo

Mercato Inter, Alexsander Kolarov sta svolgendo in questo momento la parte finale delle visite mediche, e a breve sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Ma oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il giorno decisivo per un nuovo acquisto.

Si tratta di Arturo Vidal, il cui futuro all'Inter sembra essere già scritto. Oggi, scrive la rosea, dovrebbe esserci il confronto finale (e decisivo) con il Barcellona, al termine del quale dovrebbe esserci la rescissione del contratto.

Il cileno ha fatto un passo importante, rinunciando alla parte rimanente del contratto che lo lega ai blaugrana (e al corrispondente compenso economico). La Gazzetta non esclude inoltre che Vidal possa partire alla volta di Milano oggi stesso, in serata. Nei prossimi giorni (comunque entro la settimana) Vidal dovrebbe firmare il nuovo contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni (con opzione per il terzo) a 6 milioni di euro netti.