Mercato Inter, dopo il pari contro il Napoli c'è la novità su Joaquin Correa

Mercato Inter, Joaquin Correa diventa ufficialmente un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti.

L'attaccante argentino, attualmente fermo ai box, è passato nella scorsa estate dalla Lazio alla società nerazzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di una condizione particolare. Tale condizione era l'ottenimento del primo punto da parte dell'Inter a partire dal primo febbraio, primo punto che è arrivato nella serata di ieri, al termine della partita dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli e conclusasi 1-1 grazie alle reti di Lorenzo Insigne su calcio di rigore e di Edin Dzeko ad apertura di ripresa.

A testimonianza di ciò si rimanda al comunicato ufficiale della Lazio al momento dell'avvenuta cessione dell'attaccante argentino: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità. F.C. Internazionale S.p.A. avrà l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità".

El Tucu, dunque, diventa interamente ed ufficialmente nerazzurro. Adesso, Simone Inzaghi, spera di poterlo avere a disposizione quanto prima perchè la squadra nerazzurra ha tanti impegni e ha bisogno di tutti gli effettivi, a maggior ragione dopo il sorpasso in classifica del Milan, dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria grazie al gol di Rafael Leao - anche se, c'è da dire, che l'Inter ha ancora una gara da recuperare contro il Bologna allo stadio Dall'Ara.