Mercato Inter, dopo Eriksen si pensa all'attacco, Marotta va a concludere

Il trasferimento ormai quasi certo di Politano al Napoli rende ancor più necessario l'arrivo di un riforzo per il reparto avanzato nerazzurro. Durante la trattativa con il club di De Laurentiis si era parlato della possibilità che nell'affare rientrasse Llorente ma la suggestione è durata poco. Il Napoli ha fatto chiaramente intendere che non c'era spazio per questa ipotesi e così Marotta e lo staff di mercato interista stanno tornando sull'idea principale. Olivier Giroud è pronto per attraversare la Manica e raggiungere il suo ex allenatore Conte ai tempi del Chelsea.

I blues non hanno mai dato dimostrazione di voler erigere le barricate. 5 milioni più uno di bonus dovrebbero essere sufficienti per avere l'ok al trasferimento fin dai prossimi giorni e dunque dovrebbe essere gioco facile per Marotta soddisfare le richieste del suo mister con un centravanti campione del mondo ed in grado di sostituire, all'occorrenza ed in maniera adeguata, Romelu Lukaku