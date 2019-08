Mercato Inter: Dopo Dzeko arriva un altro rifiuto a sorpresa

Secondo il sito Tycsports.com, anche Arturo Vidal avrebbe deciso di rifiutare la corte dell'Inter. Il cileno avrebbe deciso di restare a Barcellona nonostante le molte voci che volevano la sua esperienza spagnola in via di chiusura.

Secondo il portale di informazione, anche il tecnico blaugrana Ernesto Valverde sarebbe felice della sua permanenza. Secondo lei indiscrezioni circolate nelle ultime settimane l'ex juventino sarebbe stato propenso a tornare alla corte del suo antico maestro Antonio Conte, ed anche per questo l'Inter stava cercando le strade più opportune per concretizzare la trattativa. La notizia di stasera arriva dunque inaspettata sul tavolo dello staff di mercato nerazzurro.

Tycsports riporta che "Inizialmente, la leadership del Barça ha annunciato che sarebbe stata disposta a lasciar partire il centrocampista cileno per 20 milioni di euro.... Vidal ha ancora due anni di contratto nel Barcellona e ha detto che, per ora, non ascolterà l'offerta di nessuna squadra".