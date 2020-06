Mercato Inter, "Don Balon" rilancia: il Real Madrid pensa a De Vrij

Stefan De Vrij, dopo essere stato uno degli acquisti più azzeccati dell'era Suning, sembrerebbe essere molto richiesto sul mercato. Il centrale olandese dell'Inter però è ormai un punto fermo nel mosaico tattico di Conte, con quest'ultimo che ha ribadito la sua volontà di trattenere lo stopper interista in vista delle annate future. De Vrij, nonostante questo, continua ad essere l'oggetto del desiderio di molte squadre quali Barcellona e Real Madrid.



Secondo quanto riportato da Don Balon i blancos adesso fanno sul serio: nella wishlist di Florentino Perez c'è in cima proprio l'ex Lazio. Sempre stando a quanto riferito dal noto portale la valutazione del difensore sarebbe non superiore ai quaranta milioni. Un valore non corrispondente e producente per le casse della sede di Viale della Liberazione ma nonostante questo il Real manterrebbe il pressing per cercare di strappare un uomo chiave ai nerazzurri.



De Vrij si è letteralmente preso l'Inter e una sua partenza sarebbe utopica, specialmente dopo l'intenzione manifestata da Conte di voler puntare sempre su di lui per le prossime partite. Dalla Spagna non mancano le sirene di mercato, ma i nerazzurri sarebbero decisi a rispedire al mittente qualsiasi offerta. Nel frattempo la stampa rilancia, sottolineando come l'interesse blaugrana e galactico sia sempre persistente. Una cosa è certa: l'Inter difficilmente accetterà una cifra del genere. Servirà una proposta indecente.