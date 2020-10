Mercato Inter - Domani visite per Darmian, si lavora per Alonso in prestito

Arrivano importanti novità sul mercato dell'Inter, che in questi ultimi giorni di mercato è a lavoro per perfezionare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato poco fa da Sky Sport, domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche per Matteo Darmian, che arriverà a titolo definitivo dal Parma.

Darmian ma non solo. L'Inter infatti vorrebbe portare a Milano anche Marcos Alonso, il quale al Chelsea è ormai ai margini e potrebbe arrivare in prestito. Per completare quest'ultima operazione però, l'Inter deve prima piazzare alcuni esuberi presenti in rosa.

Il primo nome nella lista dei partenti è quello di Dalbert, che dovrebbe accasarsi al Rennes nelle prossime ore. Da monitorare anche la situazione Nainggolan, con il Cagliari convinto di riuscire a riportare il Ninja in Sardegna.