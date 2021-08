Mercato Inter: doccia gelata per Correa? Testa a testa fra due azzurri

MERCATO INTER - La società nerazzurra starebbe ancora lavorando sul mercato per potenziare il reparto offensivo di Simone Inzgahi nonostante l'arrivo di Edin Dzeko, che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Rudy Galetti, si sarebbe raffreddata la pista per Joaquin Correa perché la Lazio avrebbe rifiutato l'offerta e non applica altri sconti.

Per questo motivo, i dirigenti milanesi avrebbero allacciato i contatti con Mino Raiola per avere Moise Kean in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, però, si potrebbe aprire anche la pista che porterebbe all'attaccante del Torino, Andrea Belotti. L'ex Palermo ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere ingaggiato a prezzo di saldo.