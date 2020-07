Mercato Inter, distanza per Emerson Palmieri. Si riapre la pista Junior Firpo

Dopo aver sistemato la fascia destra con l’acquisto di Hakimi, i nerazzurri sono pronti a fare il salto di qualità anche sull’altra corsia. A sinistra l’unico certo della riconferma per la prossima stagione è Ashley Young, mentre sia Biraghi che Asamoah sembrerebbero destinati all’addio.

Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza l’acquisto di un esterno in grado di ricoprire tutta la fascia adatto al suo modulo. Al momento i nerazzurri starebbero monitorando con attenzione quattro giocatori, ovvero: Junior Firpo del Barcellona, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea e Robin Gosens dell’Atalanta.

Come riportato dal Mundo Deportivo, il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Emerson Palmieri, ma ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta. I blues vorrebbero incassare 32 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri. Nel caso in cui l’affare dovesse saltare la principale alternativa sarebbe Junior Firpo. Lo spagnolo è in uscita dal Barcellona ed ha una valutazione di circa 41 milioni di euro. Il club blaugrana avrebbe intenzione di inserirlo come parziale contropartita tecnica per Lautaro Martinez. La trattativa sarebbe al momento interrotta e potrebbe riprendere nelle prossime settimane.