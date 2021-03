Mercato Inter, Dimarco verso il ritorno? Attenzione al Napoli

L'Inter starebbe pensando al ritorno di Federico Dimarco in vista della prossima stagione. L’esterno si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione con l’Hellas Verona e sembrerebbe ormai pronto al definitivo salto di qualità in una big.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Napoli, che sembrerebbe intenzionato ad acquistarlo a fine stagione. I partenopei, infatti, sarebbero già al lavoro sul mercato per acquistare un sostituto dello sfortunato Faouzi Ghoulam, che a causa dell’infortunio al crociato sinistro resterà fermo ai box per i prossimi 5/6 mesi e avrebbero individuato nell’ex Inter uno delle possibili alternative.

Il giocatore, ancora di proprietà dei nerazzurri, potrebbe essere riscattato dal Verona a fine stagione per 6,5 milioni di euro. Il trasferimento al Napoli potrebbe essere favorito dagli ottimi rapporti tra i club ma tutto dipenderà dall’Inter. Come spiegato da Marchetti a Radio Marte, l'Inter vanta un gentlemen’s agreement con gli scaligeri per ritorno dell'esterno in nerazzurro.