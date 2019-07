Mercato Inter - Dimarco potrebbe partire, piace in Italia

Una buona stagione al Parma ha messo in mostra le doti di Federico Dimarco, terzino dei proprietà dell'Inter. Secondo Sky Sport, il laterale sarebbe finito nel mirino del Cagliari del presidente Giulini. Ancora nulla di concreto, soltanto un interessamento, se la trattativa dovesse procedere, lo farà senza fretta.

Al tempo della lunga ed estenuante trattativa per portare Nicolò Barella in nerazzurro, si era parlato anche di un evenuuale inserimento del classe '97 ex Sion.