Mercato Inter, Dimarco in ascesa: ecco cosa vuole farne la società

Mercato Inter: Federico Dimarco al centro del progetto nerazzurro.

Dopo le due stagioni di apprendistato trascorse a Verona, con la maglia dell’Hellas, grazie alla cura Juric, il terzino nerazzurro è tornato alla base e lo ha fatto alla grande, mettendosi a disposizione del nuovo tecnico, Simone Inzaghi e fornendo delle prestazioni di altissimo livello che lo hanno reso molto più di una semplice alternativa sulla fascia sinistra dell’Inter. Infatti, in virtù della sua duttilità, Dimarco è stato spesso schierato non solo come quinto a sinistra, ma anche come terzo di difesa capace di essere un elemento valido sia in fase di impostazione che in quella di spinta.

Ecco perché, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, anche la dirigenza sta seriamente pensando di puntare in maniera molto forte sul classe 1997 tanto da voler intavolare, con il suo agente, i primi discorsi per il rinnovo del contratto che, nella mente di Beppe Marotta e Piero Ausilio, dovrebbe avere durata fino al 30 giugno del 2026. Un bel riconoscimento per un giocatore che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra e che, dopo tanto girare e dopo aver fatto la gavetta, è ritornato nella sua casa.

Vedremo come e in che tempi avverranno questi dialoghi. Nel frattempo la dirigenza di viale della Liberazione, si concentra anche su altri rinnovi di contratto, tra cui quello di Marcelo Brozovic, che vede il suo contratto scadere il 30 giugno del 2022 – leggi qui le ultime sul centrocampista croato – e quello di Nicolò Barella, che rappresenta il presente ed il futuro della squadra che avrà sempre di più un’anima italiana – leggi qui per sapere le ultime sul centrocampista sardo.