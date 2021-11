Mercato Inter, Dimarco corre verso il rinnovo: ecco in che modo

Mercato Inter: si continua a lavorare per il rinnovo di Federico Dimarco.

L'esterno nerazzurro, approdato quest'anno alla corte di Simone Inzaghi dopo un lunghissimo apprendistato in giro per l'Italia e non solo, si sta dimostrando uno dei punti fermi dell'Inter di questa stagione e l'unica vera e propria certezza sulla fascia sinistra, dal momento che Ivan Perisic non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Ecco che, però, anche per lui si inizia a parlare di rinnovo, dal momento che il suo contratto con l'Inter ha scadenza al 30 giugno del 2023, pertanto le parti hanno iniziato a discutere a tal proposito di quelle che possono essere le prospettive future.

Secondo quanto ha riportato Tuttosport, Dimarco ha l'Inter nel sangue e la sua intenzione è quella di rimanere assolutamente a Milano, dopo tanti anni a rincorrere la sua squadra del cuore, e dal canto della società nerazzurra, l'intenzione è quella di averlo per il presente e per il futuro visto quanto bene sta facendo fino ad ora. Ad oggi queste volontà semplificano di molto la trattativa che, però, almeno fino ad ora, non ha ancora trovato una felice conclusione tra le richieste del giocatore e del suo agente, Beppe Riso, e l'offerta della società. La quadra potrebbe trovarsi con un contratto fino al 2026, con degli scatti ogni anno che consentirebbero al giocatore di arrivare a superare gli 1,5 milioni di euro.

Insomma, ci si dovrà incontrare ancora per limare le differenze. Quello che è certo è che l'Inter sta lavorando per la fascia sinistra dell'anno prossimo, che oltre a Dimarco, dovrà prevedere un altro calciatore. Il nome in cima alla lista è quello di un vecchio pallino come quello di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte - leggi qui le ultime sull'esterno serbo - che potrebbe finalmente arrivare a Milano dopo tanti interessamenti passati e potrebbe farlo in cambio di un giocatore dell'Inter che potrebbe fare al caso del Borussia Monchengladbach come Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Benfica - leggi qui le ultime su questo possibile scambio di mercato.