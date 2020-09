Mercato Inter, difficile l’arrivo di Kante, tutto dipenderà da Brozovic

Kante è il principale sogno di mercato per il centrocampo nerazzurro. Il francese ha trovato poco spazio la scorsa stagione al Chelsea a causa di diversi infortuni e potrebbe essere ceduto solo di fronte ad un’offerta importante.

I blues lo valuterebbero 50/60 milioni di euro, investimento che al momento l’Inter non sarebbe in grado di permettersi. Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva. Secondo quanto riferito il cronista, Kante potrebbe arrivare in nerazzurro soltanto se dovesse essere ceduto Brozovic. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Inter? Un anno fa ha speso molto sul mercato e quest’anno deve stare un po’ più attenta. Kanté? Arriva se va via Brozovic, altrimenti i nerazzurri possono solo comprare o dare via in prestito. Tutte le società devono fare i conti. Nainggolan? Sarebbe per il Cagliari quello che Ibra è per il Milan. La politica di Giulini è giusta, il Cagliari deve avere l’entusiasmo dei giovani".