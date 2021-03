Mercato Inter, difficile il riscatto di Lazaro. Sarà lui il vide Hakimi?

Il futuro di Valentino Lazaro è altamente incerto, o meglio la sua permanenza al Borussia Monchengladbach. Si perchè come già vi avevamo raccontato, tramite le parole dell'agente in esclusiva (clicca qui per leggerle), l'esterno austriaco potrebbe non essere confermato dalla squadra tedesca.

Secondo Max Bielefeld, giornalista esperto in calciomercato di Sky Sport Deutschland, non ci sono stati ancora dialoghi tra le parti e il prestito potrebbe dunque concludersi in estate con Lazaro che potrebbe tornare all'Inter.

Se così fosse Antonio Conte potrebbe provare a rivitalizzarlo come accaduto con Perisic, anche lui reduce da una situazione analoga.