Mercato Inter, difensore cercasi: dall’estero proposti due giocatori. La risposta della dirigenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/08/2023

Mercato Inter, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un difensore per completare il reparto. In viale della Liberazione sono ore parecchio importanti per quanto riguarda le trattative di calciomercato sia in entrata che in uscita. Infatti, la società, sta lavorando per cedere gli esuberi non considerati fondamentali ai fini del progetto e sta provando a regalare gli ultimi tasselli per completare quei reparti ancora scoperti nella rosa di Inzaghi.

Ieri è stato il giorno di Sommer, domani dovrebbe essere quello di Samardzic e successivamente dovrebbe arrivare anche Audero. Ma mancano ancora due ruoli da dover coprire: il centravanti e il braccetto di difesa. Proprio in quest’ultimo caso, dall’estero, sono stati proposti due nomi che potrebbero fare al caso della società nerazzurra.

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, nella sede dell’Inter, sono stati proposti i nomi di Matip e di Gabriel Paulista. Due difensore sicuramente esperti, dal momento che Marotta e Ausilio cercano un profilo come fu l’anno scorso quello di Acerbi. Ma, i due nomi, non scaldano tanto l’interesse dei due dirigenti, ragion per cui, molto probabilmente, la risposta sarà un “No, grazie”.

Vedremo chi sarà l’elemento con cui verrà completato il reparto difensivo. La stagione dell’Inter sta per iniziare e Inzaghi vorrebbe che a livello numerico la rosa sia al completo.