Mercato Inter, Di Marzio "Tottenahm su Skriniar", il sostituto a sorpresa

Nel corso di Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio ha riportarto che il Tottenham si è fatto avanti con l'Inter per Milan Skriniar. La risposta dell'Inter è stata di apertura alla cessione ma senza alcuna contropartita tecnica (nelle scorse settimane si era parlato dell'inserimento nell'affare di Ndombelè). 60 milioni uno sull'altro, questa la risposta nerazzurra alla richiesta della squadra guidata da Jose Mourinho.

L'importo permetterebbe all'Inter di portare a casa una congrua plusvalenza da reinvestire immediatamente nel sostituto dello slovacco. Il nome individuato sarebbe quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Il 22enne viola sarebbe stato scelto per le caratteristiche tecniche che si adatterebbero allo schema di Conte molto più di quanto non sia prevedibile ottenere da Skriniar. I 40 milioni che l'Inter potrebbe mettere sul piatto sarebbero una cifra che permetterebbe alla società di Commisso di andare a sua volta sul mercato per cercare una adeguata sostituzione (Fazio o Bonifazi).