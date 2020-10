Mercato Inter, Di Marzio:” Saltato il passaggio di Moses in nerazzurro”

Nelle ultime ore di mercato, si era parlato di un eventuale ritorno in nerazzurro dell’esterno nigeriano Victor Moses. La trattativa è saltata e il giocatore rimarrà, almeno fino a gennaio, al Chelsea.

Gianluca Di Marzio spiega i motivi del perché non si è concretizzata la trattativa:” L’idea era nata dall’Inter e da Conte che voleva riportare l’esterno a Milano, ma il presidente Zhang ha fermato tutto e non ha dato l’ok per il trasferimento”.