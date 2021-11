Mercato Inter, Di Marzio rivela le sue novità su Brozovic e Sanchez

Mercato Inter: a Sky Sport Gianluca Di Marzio ha risposto sulla situazione dei piani per l’Inter sul mercato e sui contratti: “Mi sembra Zhang e Marotta siano stati chiari, c’è continuità in atto. A prescindere da quello, i rinnovi dei giocatori fondamentali dovevano essere per forza realizzati, a prescindere da tutto. Bloccare Lautaro e rinnovare il contratto a Barella per un discorso di riconoscenza erano prioritarie come situazioni, ora il più imminente è il rinnovo di Brozovic.

Gennaio? L’idea è di confermare la rosa attuale a gennaio, ma possono sorgere esigenze, venire fuori problematiche o occasioni, non mi sentirei di dire oggi che l’Inter non farà nulla, sicuramente starà attenta a eventuali occasioni. Sanchez ultimamente ha giocato e fatto gol, se rimane non c’è l’esigenza di prendere un quarto attaccante”.

Per il noto giornalista, esperto Sky di mercato, dunque, la priorità dei nerazzurri è sempre e comunque il prolungamento contrattuale del centrocampista croato, in scadenza a giugno. Congelata al momento l'ipotesi Raspadori, dato che come Di Marzio ha ammesso, Inzaghi si ritiene più che soddisfatto di un reparto che, oltre a Lautaro e Dzeko, può contare sul Ninho Maravilla e sul Tucu Correa.

Se il cileno dovesse restare, quindi, tutti i discorsi su un eventuale innesto in avanti (qui tutti i nomi) verrebbero slittati di alcuni mesi, in vista del mercato estivo di luglio. I tifosi attendono comunque buone nuove, specie sul discorso Brozovic. Troppo importante l'ex Dinamo Zagabria per pensare di rinunciarvi. Marotta e Ausilio lo sanno, ecco dunque che all'Inter si stanno mettendo concretamente in moto per ottenere l'accordo con Epic.