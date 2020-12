Mercato Inter, Di Marzio:" Per Eriksen si aprono due strade"

Partita importante, questa sera, per l'Inter che in Champions League deve dare delle risposte importanti per portare a casa i tre punti ed alimentare ancora le possibilità di poter passare il turno.

Chi non farà parte dell'undici iniziale è Christian Eriksen. Il giocatore danese potrebbe partire nella sessione di mercato di gennaio e a tal proposito Gianluca Di Marzio - oggi inviato per la partita dei nerazzurri - ha delle novità e ne ha parlato ai microfoni di Sky:" Per quanto riguarda Eriksen, l'Inter potrebbe aprire al prestito. Una decisione del genere potrebbe permettere a giocatore di ritrovarsi. Oppure, da non escludere, c'è anche la possibilità di uno scambio con un calciatore più vicino alle idee di gioco di Antonio Conte".

Le possibilità di permanenza di Eriksen all'Inter sono pressocchè nulle e stanno iniziando a schiarirsi le prime opportunità.