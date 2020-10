Mercato Inter, Di Marzio:" Nainggolan verso Cagliari. Occhio alle occasioni"

Nel post-partita di Benevento-Inter, negli studi di Sky, si parla di calciomercato e Gianluca Di Marzio dice le ultime novità di casa Inter:” Da quelle che sono state le parole del ds Ausilio, Ranocchia rimarrà a dispetto delle indicazioni degli ultimi giorni. Per Skriniar si attende l’eventuale offerta da parte del Tottenham, ma deve essere un’offerta molto importante”.

L’esperto ha parlato anche della situazione Nainggolan:” Il centrocampista belga non è stato convocato per la partita di oggi. C’è una trattativa in ballo con il Cagliari del presidente Giulini. Si tratta. Può essere inserito anche qualche giovane, ma Nainggolan è oramai destinato al Cagliari”.

Infine, novità anche per il mercato in entrata:” Occhio alle occasioni di mercato che possono presentarsi, per esempio Marcos Alonso che potrebbe essere preso, magari in prestito, a condizioni favorevoli dal Chelsea”.