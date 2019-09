Mercato Inter, Di Marzio: "L'Inter non ha mai avviato una trattativa"

Grande impatto al suo ritorno in serie A. Fernando Llorente, attaccante del Napoli, dopo aver segnato in Champions League contro il Liverpool, si è ripetuto in campionato con la doppietta segnata a Lecce.

Il centravanti spagnolo è arrivato a parametro zero, avendo terminato la sua avventura inglese con la maglia del Tottenham. Dagli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato delle squadre che seguivano Llorente, oltre al Napoli che è riuscito a prenderlo.

Tra queste anche l'Inter, ma non così interessata come si diceva. Il giornalista ha spiegato il motivo: "L'Inter non ha mai iniziato concretamente una trattativa".