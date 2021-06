Mercato Inter, Di Marzio: "È la prima scelta sulla sinistra"

Emerson Palmieri è la prima scelta dell'Inter per la fascia sinistra. La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio. In uscita dal Chelsea, l'esterno sinistro potrebbe tornare a giocare in Italia.

Con Tuchel ha trovato poco spazio, chiuso da Chilwell e Marcos Alonso. All'Inter potrebbe rilanciarsi a livello di club, dopo l'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini.