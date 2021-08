Mercato Inter, Di Marzio: "Correa può essere uno degli acquisti"

MERCATO INTER - Joaquin Correa potrebbe raggiungere Simone Inzaghi alla Pinetina. La notizia arriva direttamente da Gianluca Di Marzio, secondo il quale, l'attaccante argentino sarebbe un obiettivo dei nerazzurri in caso di addio di Romelu Lukaku.

"ll mercato della Lazio - ha dichiarato il giornalista di Sky Sport direttamente sul suo profilo Instagram - è bloccato se non esce Correa e il Tucu può essere uno degli acquisti dell’Inter, dipenderà dal budget che la proprietà darà ai dirigenti da reinvestire dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Vedremo dunque ci sarà spazio solo per una prima punta come potrebbe essere Duvan Zapata oppure se ci sarà spazio anche per un secondo acquisto in attacco, oltre ai colpi sugli esterni".

L'arrivo dell'ex calciatore della Sampdoria potrebbe indurre Inzaghi anche ad un cambio del modulo tattico. Si potrebbe potare, come riferito da Maurizio Pistocchi in esclusiva su Interdipendenza, per il passaggio al 3-4-2-1. La valutazione del cartellino dell'argentino sarebbe di circa 40-50 milioni di euro.