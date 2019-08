Mercato Inter, Di Marzio conferma: "Preso Sanchez". Cambia la formula

Alexis Sanchez sarà un nuovo giocatore dell'Inter. I due club hanno raggiunto l'accordo per il passaggio dell'attaccante cileno in nerazzurro in prestito secco. Conferma arrivata pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio.

Nella giornata di domani, oltre a Cristiano Biraghi, anche Sanchez arriverà a Milano per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà all'Inter.

Una trattativa lunga, che ha trovato la soluzione finale nella giornata di oggi. Per Sanchez sarà un ritorno in Italia, dopo l'esperienza con la maglia dell'Udinese.