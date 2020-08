Mercato Inter, Di Marzio conferma: "Nei prossimi giorni le visite mediche"

Lazaro sempre più vicino al Borussia Moenchengladbach. Dopo la notizia arrivata dalla Germania, con il giocatore austriaco pronto per effettuare le visite mediche con il club tedesco, Gianluca Di Marzio ha confermato.

"Nei prossimi giorni le visite mediche con il Borussia Moenchengladbach", così il giornalista di Sky Sport. Dopo aver giocato in prestito al Newcastle, Lazaro è pronto a tornare in Bundesliga. Non solo, avrà la possibilità di giocare anche in Champions League.