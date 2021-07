Mercato Inter, Di Marzio: "Arrivato in ritiro questa sera"

Mercato Inter: "Arrivato in ritiro questa sera". Con queste parole Gianluca Di Marzio - nella trasmissione Calciomercato - L'Originale in onda ogni sera su Sky Sport - ha annunciato l'arrivo nel ritiro del Genoa del difensore nerazzurro Zinho Vanheusden. Il giovane belga, riscattato nella giornata di oggi (martedì 13 luglio 2021) dall'Inter, avrebbe raggiunto Ballardini ed i nuovi compagni.

Dopo le parole odierne del ds Ausilio, il giovane classe '99 sarebbe sempre più vicino all'ufficialità del prestito in Liguria: "Vanheusden ha raggiunto questa sera il ritiro del Genoa incontrando Ballardini". Riscattato per una cifra pari a 16 milioni di euro dallo Standard Liegi - che lo aveva acquistato per 12 milioni - ora per lui ci sarà il prestito in Serie A - al club di proprietà di Preziosi - per poi tornare in nerazzurro probabilmente già nella prossima stagione e giocarsi le sue carte. Il club nerazzurro punta forte su di lui per il futuro.