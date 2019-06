(Mercato Inter) Di Marzio annuncia: nerazzurri vicinissimi all'erede di Koulibaly

Sky Sport Calciomercato L'Originale ha annunciato poco fa che l'Inter sarebbe vicinissima a chiudere un altro colpo in ottica futura. Sarebbe in arrivo infatti un giovane della nazionale transalpina Under 17, Etienne Kinkoue.

"L’Inter non è solo più italiana ma ha messo le mani su un difensore francese, un classe 2002 che si chiama Étienne Kinkoue del Troyes, nazionale Under 17 francese. Fisico imponente, un giocatore un po’ alla Koulibaly e che ha l’Italia nel destino. È compagno di nazionale di Lucien Agoumé, se arriverà all’Inter lo ritroverà."

Kinkoue è un difensore centrale classe 2002, fisico imponente (1,95) che ha già disputato diverse partite nell'Under 17 francese realizzando anche un gol proprio contro i pari età azzurri.