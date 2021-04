Mercato Inter, derby spagnolo per Joao Mario in estate

La stagione di Joao Mario con la maglia dello Sporting Lisbona è stata, fin qui, molto esaltante, con un titolo per la squadra portoghese che si avvicina sempre più. Per questo la società biancoverde vorrebbe tenere il giocatore in Portogallo in via definitiva, visto il prestito secco dall'Inter.

La soluzione andrebbe bene in Viale della Liberazione, anche se sul centrocampista ci sarebbero anche altre squadre interessate. Infatti, secondo quanto riporta A Bola, si prospetta anche un derby tutto spagnolo tra Betis e Siviglia per accaparrarsi l'ex Lokomotiv Mosca.

Le richieste non mancano, le volontà di separarsi definitivamente nemmeno. Che sia l'anno giusto affinchè Joao Mario lasci l'Inter in maniera definitiva?