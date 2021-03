Mercato Inter, derby di mercato in vista per un portiere

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si profila un derby di mercato per un portiere di Serie A. Infatti, Juan Musso, sarebbe nel mirino sia dell'Inter che del Milan.

I rossoneri sono alle prese con il caso Donnarumma, il cui rinnovo sta trovando qualche intoppo, per questo Maldini si starebbe già guardando intorno. L'Inter, dal canto suo, è alla ricerca di un alter ego di Samir Handanovic per blindare il reparto.

L'Udinese non fa sconti, ma il portiere argentino starebbe già strizzando l'occhio alla dirigenza milanista per poter approdare in rossonero.