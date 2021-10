Mercato Inter, derby d'Italia per il top player della difesa: opportunità a zero

Mercato Inter: si accende la sfida con la Juventus per Antonio Rudiger.

I due club, che si sfideranno sul campo nel match, in programma a San Siro, domenica 24 ottobre, ne parliamo qui, sarebbero sulle tracce del difensore tedesco. Secondo quanto riportato dalla Bild, il calciatore del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbero prolungare il suo rapporto con i Blues ma non sarebbero ancora pervenute offerte ritenute soddisfacenti.

Il ragazzo, consapevole di aver raggiunto la giusta maturità calcistica, richiede un trattamento da big soprattutto se si considerano i parametri di spesa effettuati dalla società negli ultimi mesi. Soltanto ad agosto, infatti, è stato acquistato Romelu Lukaku per 115 milioni di euro e gli è stato garantito uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione più bonus. In questo articolo leggerete altri dettagli.

Rudiger sarebbe perfetto dell'Inter perchè si inserirebbe alla perfezione nel meccanismo a tre sul quale sta lavorando Simone Inzaghi dopo gli ottimi risultati ottenuti da Antonio Conte. I dirigenti milanesi sarebbero alla ricerca di un centrale soprattutto perché durante la prossima stagione andranno in scadenza Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio e Kolarov. Inoltre, nelle ultime settimane ci sarebbero state delle sirene d'addio che riguardano anche Stefan De Vrij. L'olandese, che ha il contratto in scadenza nel 2022, piacerebbe in Premier League e garantirebbe una netta plusvalenza all'Inter. Il club si cautelerebbe proprio con l'arrivo di un top player a parametro zero.