Mercato Inter, derby con la Juventus per due talenti della serie A

La sfida tra Inter e Juventus si sposta dal campo al mercato. In vista dell'estate infatti i due club si contenderanno due talenti della serie A. Si tratta di Chiesa e Tonali.

Il gioiello della Fiorentina, come riportato da Tuttosport, è stato ad un passo dai bianconeri, che senza ombra di dubbio torneranno alla carica. E dovranno fare in fretta, visto che l'Inter non ha intenzione di mollare il giocatore. La differenza potrebbero farla i tempi con cui si sceglierà di tentare l'affondo. Ma anche le contropartite giocheranno un ruolo molto importante.

Per quanto riguarda Tonali ci sono stati contatti da parte di entrambi i club. Il Brescia chiede 40 milioni di euro, ma la valutazione sembra essere destinata a lievitare. Il pericolo in questo caso è rappresentato dal possibile inserimento di club stranieri.