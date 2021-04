Mercato Inter, derby con il Milan per un portiere

Sia nerazzurri che rossoneri sono alla ricerca di un secondo portiere affidabile. Secondo il Corriere dello Sport i due club milanesi avrebbero trovato il profilo adatto, ovvero Antonio Mirante.

Il portiere giallorosso attualmente percepisce 1 milione di euro netto a stagione e ha il contratto in scadenza. Marotta e Maldini avrebbero così fiutato l'affare e pertanto cercheranno di portarlo nella propria squadra nella prossima sessione di mercato. Non rimane che attendere come si svilupperà la situazione per vedere chi vincerà questo derby di mercato.