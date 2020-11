Mercato Inter, derby a giugno per un difensore a parametro zero

Il mercato dei parametri zero si infiamma. Si profila un derby di mercato per un difensore del Napoli, in rotta con la società partenopea.

L'edizione odierna di Sportmediaset si concentra già sul mercato estivo, parlando di un interessamento per un calciatore a scadenza 30 giugno 2021. Si tratta di Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli, che in questa stagione non ha avuto il minutaggio sperato e ha deciso di lasciare la società partenopea quest'estate. All'orizzonte, per il serbo, si starebbe profilando un avvincente derby di mercato. Anche il Milan, infatti, vorrebbe portare a Milano, sponda rossonera, Maksimovic, riempiendo quella casella del difensore centrale, mai completata con il mercato di questa estate. I rossoneri sono anche alle prese con due delicati rinnovi come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, e proprio sul turco si sarebbero fiondati i dirigenti nerazzurri, anche se ci sarebbe da battere la concorrenza di Napoli ed Atletico Madrid.