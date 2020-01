Mercato Inter, definito un colpo: si attende solo l'ufficialità

Victor Moses-Inter: ormai ci siamo. Il giocatore ha svolto ieri le visite mediche e si è recato in serata nella sede nerazzurra per firmare il nuovo contratto che lo legherà al club targato Suning.



Dopo gli accertamenti e l'accordo trovato sull'ingaggio si attende solo l'ufficialità per il nuovo innesto del mosaico tattico di Conte. 2,5 milioni per tre anni: questi i dettagli riguardanti il contratto, con Inter, Chelsea e Fenerbahce seduti ieri al tavolo per limare gli ultimissimi particolari del trasferimento.



Manca solo il comunicato da parte del club, che dovrebbe arrivare nella giornata odierna. A riportarlo è l'inviato Alessandro Rimi di Tuttomercatoweb. Definito quindi un altro arrivo.